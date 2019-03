Man levenloos aangetroffen voor appartementsgebouw in Tienen Kristien Bollen

26 maart 2019

08u41 0 Tienen Op het kruispunt van Groot Overlaar met Nieuw Overlaar in Tienen werd deze ochtend rond iets voor 7 uur een persoon aangetroffen voor een appartementsgebouw. Hulpdiensten en ambulance snelde ter plaatse maar konden helaas niets meer doen. Het slachtoffer, een 60-er die er woonde, was ter plaatse overleden.

Brandweerlui plaatsten een tent, politie sloot de omgeving af en bracht het parket op de hoogte van de feiten. Of het om een natuurlijk overlijden, een ongeval gaat of er kwaad opzet mee is gemoeid is nog onduidelijk. Het technisch labo en een wetsdokter van het parket stappen momenteel de plaats af om de juiste oorzaak en omstandigheden te onderzoeken.