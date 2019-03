Man klopt andere man geperforeerd trommelvlies Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

16u26 0 Tienen Voor een 26-jarige man uit Tienen heeft de Leuvense strafrechter een maatschappelijk onderzoek aanbevolen. De man had op 19 augustus 2017 aan een bushalte op de Grote Markt in Tienen een andere man zware klappen uitgedeeld. Het slachtoffer was zwaargewond en liep een perforatie van het trommelvlies op waardoor er sprake is van blijvende schade. Om dit te onderzoeken stelde de rechter een deskundige aan.

Zonder enige gekende oorzaak gaf de twintiger zijn slachtoffer op die zomerdag verschillende harde klappen tussen het oor en het oog. Op de dienst spoedgevallen in het Heilig Hartziekenhuis in Tienen stelden ze zware verwondingen vast, de toegetakelde liep een scheur in het trommelvlies op. Het slachtoffer zou nog steeds de zware gevolgen van de feiten ondervinden, zelfs in die mate dat hij een hoorapparaat nodig heeft. Daarom achtte de rechter het nodig om een deskundige aan te stellen om de opgelopen letsels te beschrijven en om de graad van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Daarnaast vroeg de rechtbank ook een maatschappelijke enquête aan om meer zicht te krijgen op de leefsituatie van de beklaagde en op zijn persoonlijkheid. Deze zaak wordt verder gezet op de zitting van 18 september.