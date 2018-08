Man gebruikt geweld tegen ex op Suikerrock 10 augustus 2018

Op de Leuvense strafrechtbank stond een 29-jarige man uit Maasmechelen terecht omdat hij zijn ex-vriendin enkele klappen zou verkocht hebben tijdens Suikerrock in Tienen vorig jaar. Het voormalige koppel was dronken en kreeg het aan de stok met elkaar waarop de twintiger haar gsm vernielde en het incident ontspoorde.





Die ochtend op 29 juli zag een getuige langs de openbare weg in Tienen hoe de twintiger zijn ex klappen zou hebben gegeven, de politie kwam erbij. De man is al sinds 2011 gekend op de rechtbank voor soortgelijke feiten, ook tegenover minderjarigen en de politie.





"Hij volgde eerder een cursus omgaan met agressie, blijkbaar zonder al te veel effect. Hij minimaliseerde de feiten en liep eerder al soortgelijke veroordelingen op. Ik vraag tien maanden cel en 800 euro boete", aldus de procureur des konings. "We hadden beiden te veel gedronken. Er volgde een discussie over de gsm, ik gooide die stuk. Ze viel me aan en ik gaf een slag. Ik wil niet dat dit ooit nog gebeurt. Ik deed het niet met plezier", aldus de twintiger.





De man kent zijn straf op 5 september. (SVDL)