Man filmt vrouwen in kleedruimtes zwembad KAR

19 maart 2019

Voor een man uit Geldenaken is door het Leuvense parket probatie-opschorting gevraagd voor voyeurisme. Eric D. filmde stiekem vrouwen in kleedruimtes van zwembaden in het Hageland. Volgens het openbaar ministerie zou dat minstens een tiental keren gebeurd zijn. De feiten deden zich voor tussen januari 2016 en 22 maart 2018. Toen werd de man betrapt. Hij gaf de feiten meteen toe en hield zich aan de voorwaarden zoals het opstarten van een behandeling. De feiten werden op zitting ook niet betwist. Een van de burgerlijke partijen vroeg een schadevergoeding van 5.000 euro. Vonnis 30 april.