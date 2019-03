Man betrapt met vals Spaans rijbewijs Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

14u47 0 Tienen Een 29-jarige man werd door de Leuvense correctionele rechter bij verstek met vier maanden cel en 800 euro bestraft omdat hij op 7 oktober 2018 met een vals Spaans rijbewijs werd betrapt in Tienen. Hij werd bij de lurven gevat tijdens een politiecontrole.

“Beklaagde heeft bedrieglijk gehandeld. Hij is een Roemeens onderdaan die zich met behulp van een Spaans rijbewijs valselijk in het verkeer kon begeven. Hij liep al verschillende veroordelingen op voor de politierechtbank, laat verstek gaan en heeft geen gekend adres. Om hem het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en herhaling te voorkomen zijn een celstraf en een boete op zijn plaats”, oordeelde de rechter.

Tijdens de controle merkten de agenten op dat het vervalste rijbewijs een andere druk had en een verschillende achtergrond vertoonde in vergelijking met een echt rijbewijs. Er was ook geen enkele beveiliging met UV-licht zichtbaar. De kaart was ook twee millimeter kleiner in vergelijking met een echt rijbewijs.