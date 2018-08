Man bedreigt kennis met dolk 10 augustus 2018

Voor een vijftiger uit Tienen werden bij verstek een celstraf en een boete gevorderd omdat hij op 21 augustus 2017 in Tienen een bevriende kennis had bedreigd met een dolk.





In augustus 2017 kreeg de politie van de zone Tienen-Hoegaarden een melding van een vrouw die werd bedreigd door een man. Om onbekende reden had beklaagde W.P. een vrouw bedreigd met een dolk. De man bekende de feiten. Hij verklaarde dit mes uit zijn nachtkastje te hebben genomen. Het wapen werd in beslag genomen door de politie.





Tot een minnelijke schikking kwam het niet en ook op de rechtbank kwam de dader niet opdagen. Het openbaar ministerie vorderde vier maanden cel en 800 euro boete bij verstek voor deze beklaagde die een alcoholproblematiek met zich meetorst. Er werd ook om de verbeurdverklaring van het wapen gevraagd. De uitspraak bij verstek valt op 5 september. (SVDL)