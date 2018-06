Magos Rojos kampioen in debuutjaar 20 juni 2018

Zaalvoetbalteam Magos Rojos is kampioen geworden in zijn eerste jaar in de in 3de klasse van de Hagelandse zaalvoetbalcompetitie . De ploeg won 21 van haar 24 wedstrijden. Vaste kernspelers waren Kevin Yetimian, Cedric Pittomvils, Koen Cerulis, Pieter Vanhalewijck, Kenneth Debroye, Brecht Guelinckx, Pieter-Jan Jolling en Michiel Deldime. Deze spelers zijn in overgrote meerderheid Tienenaars.











(HCH)