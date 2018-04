Maar liefst 130 deelnemers voor herdenkingsrit Tim Milis 17 april 2018

Afgelopen zaterdag organiseerden de ouders van Tim Milis uit Wommersom (Linter) een fietstocht ter nagedachtenis van hun zoon. Het was al de elfde editie intussen. Tim kwam in april 2007 op 21-jarige leeftijd om het leven bij een tragisch ongeval. De beloftevolle wielrenner werd tijdens een fietstocht gegrepen door een op hol geslagen vrachtwagen en was op slag dood. Herman en Carine, zijn ouders, organiseren sindsdien elk jaar een fietstocht in Linter. Dit jaar waren er 130 deelnemers, waaronder Fons De Wolf, ex-winnaar van Milaan-San Remo en zijn ex-collega Guy Nulens. Het werd opnieuw een emotioneel gebeuren dat bijdraagt aan het verwerkingsproces van de ouders, die tevreden waren met de opkomst en de vele mooie reacties. (VDT)