Maand van de sportclubs 07 september 2018

Tijdens de 'Maand van de sportclub' in september zetten sportclubs in heel Vlaanderen hun deuren open. Ook in Tienen kan men van de sfeer komen proeven bij 24 sportverenigingen. Van vrijdag 7 tot zondag 30 september kan iedereen ontdekken hoe goed de sportclubs bezig zijn tijdens gratis trainingen en initiaties. Het overzicht is terug te vinden op www.tienen.be/maandsportclub. Op zaterdag 8 september kan men bijkomend tijdens de 'Dag van de vrije tijd' van 10 tot 16 uur gratis komen proeven van een heleboel sporten aan het Vrijetijdscentrum en in de Manege in Tienen. Info: www.tienen.be/dagvandevrijetijd (HCH)