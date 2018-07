maakt zich op voor hete editie ORGANISATIE ZAL BEZOEKERS VIA GROTE SCHERMEN SENSIBILISEREN VANESSA DEKEYZER

02u24 0 Tienen Het wordt ongetwijfeld een hete Suikerrockeditie dit weekend. Het KMI voorspelt momenteel 30 graden en meer. "Suikerrock vindt gelukkig plaats in een binnenstad waar veel schaduw, is", aldus organisator Walter Kestens.

Bij Suikerrock volgen ze weersvoorspellingen op de voet op. "We hebben een eigen weerdienst en weerman", zegt Kestens. "Er wordt inderdaad warm weer verwacht, maar er zijn nog al edities geweest met temperaturen boven de 30 graden en dat heeft toen geen problemen opgeleverd. Naast de vele schaduwplekjes in de stad, kan je je gaan verfrissen aan de waterfontein in de Leuvensestraat of in het verkoelend stadspark vlakbij de festivalsite. Daarnaast heb je massa's drankstanden en horeca in de stad."





Goed voorbereiden

Suikerrock gaat via de grote schermen op het terrein de bezoekers preventief sensibiliseren. "We vragen hen om voldoende te drinken, zonnecrème te smeren en regelmatig de stad in te wandelen, waar heel wat te beleven valt. Al deze nuttige tips gaan we ook communiceren in een mail naar de ticketkopers. Zo is iedereen goed voorbereid. Het Rode Kruis is uiteraard stand-by en zal, al dan niet preventief, maatregelen nemen als dat nodig blijkt. Die mensen zullen extra waakzaam zijn aan de frontstage, omdat de mensen hier al eens dicht bij mekaar staan. Mocht dat wenselijk zijn, kan hier ook water bedeeld worden."





Regen

Op Werchter zorgden vernevelaars op de weide voor verkoeling. "Daar kiezen wij niet voor", zegt Kestens. "Niet elke bezoeker zou daarmee opgezet zijn en je krijgt daarmee andere veiligheidsproblemen."





En om regen vragen, zou misschien ook niet meteen een leuk idee zijn. Al sluit het KMI dit weekend geen warmteonweder uit. In 2013 werd het optreden van Sting versneld, zodat de artiest voor het onweer van het podium kon. "Ook het potentieel onweer volgen we nauwlettend op. Voorlopig lijkt dat er overdag niet aan te komen. 's Nacht bestaat er wel een kans, maar hopelijk na de optredens pas. We zullen moeten afwachten. De weerkaarten wisselen voortdurend. Waarschijnlijk zullen we pas naar het einde van de week toe weten hoe de kaarten liggen."