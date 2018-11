Maak een betere versie van jezelf Christian Hennuy

19 november 2018

13u59 0

Sommige dagen lopen we achter de feiten aan zonder echt in beweging te komen. ‘s Avonds voelen we ons leeg, moe en lusteloos. Daartegen organiseren CM gewest Tienen & ACV regio Tienen een infoavond met als titel ‘Hoe meer de beste versie van jezelf zijn’

Deze infoavond vindt plaats op maandag 26 november om 20 uur in de polyvalente zaal van het CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein. In deze sessie geeft gastspreker Dirk Swaegers een aantal inzichten over hoe men energie krijgt of energie verliest. Thema’s die de revue passeren zijn: voeding, omgaan met emoties, mentale focus, belang van herstel, ontspanning en zingeving. Dit gebracht op een luchtige en ludieke manier aan de hand van verhalen, filmpjes, en metaforen. De organisatie is in handen van CM gewest Tienen en ACV regio Tienen. Deelname is gratis, maar men moet wel vooraf inschrijven. Info: 0478/87.01.98 of 0478/96.04.98