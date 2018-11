Lutika brengt ‘een beeld van een man’ Christian Hennuy

15 november 2018

16u36 0

Toneelkring Lutika brengt in de Koepel in Goetsenhoven, vijf opvoeringen van ‘Een beeld van een man’.

Lutika brengt ‘Een beeld van een man’ in een regie van Rudi Moens. De regisseur doet een beroep op volgende acteurs: Tina Billen, Bart Beken, Carl Eykens, Rudi Moens, Imani Moens, Sandra Bogaerts, Christ Francoys , Lien Landuyt, Gert Dekeyzer, Gwendolina Soetaers en Tanja Niesten. Het stuk handelt over een extravagante barones en een verstrooide baron die wonen op een klein landgoed. Zij hebben naast keukenpersoneel ook nog een butler, een secretaresse en een tuinmeisje in dienst. De barones wil haar brigade uitbreiden met een echtpaar voor tuin- en huiswerk. Hiertoe plaatst ze een advertentie. De barones is zeer kunstminnend en gepassioneerd door Napoleon. Er wordt een levensgroot beeld van haar idool geleverd. Het plaatsen van dit beeld gaat niet zonder slag of stoot. De opvoeringen vinden plaats op vrijdagen 16 en 23 november, zaterdagen 17 en 24 november, telkens om 20 uur in de Koepel aan de Sint-Laurentiusstraat 19. Op zondag 18 november start de vertoning om 15 uur. Toegang 8 euro. Reservaties: 0496/ 90. 59. 01