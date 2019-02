Ludieke verkeersfiguren vragen ruimte voor voetgangers en fietsers vdt

26 februari 2019

18u58 0

Om de veiligheid voor de stappers en trappers te verhogen, organiseert de verkeerswerkgroep van basisschool De Wijsneus in Oplinter vanaf nu tot 22 maart het project ‘Ruimte gevraagd voor voetgangers en fietsers’. Op de toegangswegen naar de school werden hiertoe gele verkeersfiguren in de vorm van voetgangers en fietsers geplaatst. “De bedoeling is om chauffeurs op een ludieke manier te wijzen op de aanwezigheid van onze strappers en hen te sensibiliseren om extra voorzichtig te zijn”, zegt directeur Hilde Marijns. “We willen die plaatsen visueel benadrukken, zodat automobilisten het gebrek aan ruimte voor onze stappers en trappers zelf ervaren, hun rijgedrag kunnen aanpassen en ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Ook werken we met de verantwoordelijke wegbeheerder samen die zich engageert om die knelpunten op termijn op te lossen.”