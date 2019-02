Luc Knaepen laat zijn geliefde Kringwinkel in handen van opvolger Anne vdt

15 februari 2019

Luc Knaepen, de vestigingsverantwoordelijke van De Kringwinkel Tienen, is vrijdag met pensioen gegaan. Luc kwam in 1998 in dienst en werkte in elke Kringwinkel, te beginnen in het pand aan de Generaal Guffensstraat, waar hij meedraaide in het sorteercentrum. Daarna verhuisde hij mee naar het Torsinplein, waar hij verantwoordelijke werd. “Hij zorgde er ook voor dat onze laatste verhuis naar de Minderbroedersstraat 33 vlot verliep”, zegt communicatieverantwoordelijke Yana Pulinckx. “We zullen Luc zeker missen. Hij is een echt commercieel talent, een kansengever, die altijd goed geweest is voor de medewerkers en de klanten. Hij heeft zich altijd 200 procent gegeven voor De Kringwinkel Hageland. Van ’s morgens tot ’s avonds was hij aanwezig in zijn winkel en zette hij er zich met hart en ziel voor in.” Anne Reinke zal Luc opvolgen als vestigingsverantwoordelijke voor de winkel Tienen.