Lowie Dekens wint North Sea Cup Christian Hennuy

18 februari 2019

Lowie Dekens van RSC Tienen heeft bij de scholieren jongens de North Sea Cup gewonnen in Oostende. De North Sea Cup is een ééndaagse indoor skeelerwedstrijd met een lange en korte wedstrijd gevolgd door een afvallingskoers. Lowie won de drie koersen. Zijn uitstekende vorm, die al tot uiting kwam door zijn tweede plaats in het Vlaams Indoor Kampioenschap, werd door deze overwinning bevestigd. Bovendien is het de eerste wedstrijd die Lowie in zijn korte skeelercarrière won, wat hem ontzettend blij maakte. Laurens en Elise Bergé werden beiden derde in hun categorie. Ook zij presteerden sterk.