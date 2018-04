Love is in the air 21 april 2018

Herman Vermeulen, het Hagelands Fanfare Orkest en Jeugdfanfare Sforzando nodigen je vanavond om 20 uur uit op 'Ich en éja' voor een avond vol liefde. Place to be: zaal Manege van CC De Kruisboog. Special guest is Paul Michiels. (HCH)