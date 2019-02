Lopen met lichtjes bij Moonlight Jogging Christian Hennuy

21 februari 2019

Sportief Vissenaken organiseert op zaterdag 23 februari van 19.30 uur tot 23 uur een ‘Moonlight Jogging’. Het wordt een prachtige avondloop doorheen de velden van Vissenaken. Men kiest voor 5, 8 of 12 kilometer. Deelnemers worden verzocht zichzelf te verlichten, niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de sfeer. Het vertrek is voorzien aan Crossing Vissenaken in de Sint-Pietersstraat in Vissenaken om 19.30 uur. Deelname: 6 euro bij voorinschrijving, 10 euro ter plaatse. Info: www.sportiefvissenaken.be