Lions Club pakt 200 dozen in voor hulpbehoevenden Christian Hennuy

20 december 2018

Lions Club Tienen kon gebruik maken van de accommodatie van Blankedaele, met alle faciliteiten zoals een band, een inpakmachine, een plak- en foliemachine en paletten, voor hun kerstactie. Meer dan 40 Lions, geholpen door enkele Leo’s, staken de handen uit de mouwen om de kerstpakketten in te pakken. De twee organisaties die de pakketten bij de hulpbehoevenden gaan verdelen, BOM en MIN, waren aanwezig.

Hans Jacobs was verantwoordelijke voor de inpakactie: “Het is de 26ste keer dat we kerstpakketten schenken, bestemd voor de meest hulpbehoevenden uit de Tiense regio. Daarvan gaan er 120 dozen naar Bezorgd om Mensen, en 80 naar Mensen in Nood. Elke doos heeft een waarde van 50 euro, met daarin levensmiddelen en een gezond aanbod. Je vind in elke doos soep, rijst, spaghetti, chocolade, confituur, pap, melk, chocomelk, fruitsap, smeerkaas en dies meer. Wij overhandigen alles gewoon aan BOM en MIN, want zij kennen de hulpbehoevenden.” In totaal werd dus voor meer dan 10.000 euro aan levensmiddelen gekocht. “Dit kon allemaal bekostigd worden dankzij sponsors, de inkomsten uit de activiteiten van Lions Club, talrijke kleine donaties en de inzet van de leden. Lions Club is er sinds haar bestaan in geslaagd om de som van 1 miljoen euro naar de hulpbehoevenden uit de regio te laten vloeien”, vertelt voorzitter Guy Boncher.

Lions Club kondigt ook al activiteiten aan voor 2019, met op 16 en 17 maart hun jaarlijkse wijndegustatie in de concessie van Mercedes Claes. Op 23 maart is er een fundraising event waarvan 10.000 euro bestemd is voor een bewegingspark voor de stichting MM Delacroix en een snoezelruimte voor vzw ’t Alternatief uit Glabbeek.

