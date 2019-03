Lions Club houdt wijndegustatie Christian Hennuy

14 maart 2019

12u21 0

Lions Club Tienen organiseert haar 11de wijndegustatie en -verkoop in samenwerking met zeven topwijnhandelaars. Samen verkopen ze 70 betaalbare wijnen ten voordele van de sociale werken van Lions Club Tienen. Dit gebeurt in de Mercedes garage Claes en zonen aan de Esperantolaan 16 in Tienen, op zaterdag 16 maart van 13 tot 22 uur, en op zondag 17 maart van 11 tot 20 uur. Er is ook kinderanimatie voorzien. Toegang: 10 euro voor 2 personen. Op 23 maart organiseert Lions Club Tienen voor de tweede maal ‘Dining with Lions’, een culinair festijn met een wervelende lifestyle show in het kasteel van Meldert. Info: www.lionsclubtienen.be