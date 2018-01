Lions Club deelt 60.000 euro uit 02u27 0 Foto RV

Lions Club Tienen vierde het voorbije jaar de 50ste verjaardag. Voorzitter Paul Govaers: "Deze verjaardag ging niet onopgemerkt voorbij. De hele Tiense bevolking kon tijdens genieten van het reuzenrad, en het spectaculaire vuurwerk. Tijdens dit jubileumjaar werd in totaal 60.000 euro overgemaakt aan verschillende sociale organisaties onze regio. Sluitstuk was de overhandiging van 200 voedselpakketten, die een tegenwaarde van 10.000 euro vertegenwoordigen, aan de welzijnsorganisaties Mensen in Nood en Bezorgd om Mensen. Vanaf 19 februari brengt Lions Club Tienen, in primeur voor Vlaanderen, de tentoonstelling "Anne Frank - Laat me mezelf zijn" naar Tienen."





(HCH)