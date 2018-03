Lingerie Cathy steunt Think-Pink tijdens eerste Lingerieweek 29 maart 2018

Zelfstandige lingeriezaken zijn dagdagelijks in de weer, zodat een vrouw zich goed en comfortabel kan voelen met advies op maat. Dat is geen overbodige luxe, want uit een onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent van de vrouwen de foute BH-maat draagt. Om consumenten nog beter vertrouwd te maken met de troeven die de zelfstandige lingeriedetaillist hen kan bieden, organiseerde Fedelin voor de eerste keer de Lingerieweek 2018. Lingerie Cathy in de Leuvensestraat in Tienen nam ook deel. "Een superinitiatief", zegt Katty Pijpops. "Zeker omdat Fedelin voor deze actie samenwerkte met Think-Pink, de nationale borstkankercampagne die zich dagelijks inzet voor borstkankerpatiënten en hun familie. In elke deelnemende winkel, ook in de mijne dus, was een roze spaarvarken te koop voor vijf euro. De opbrengst gaat integraal naar het Share your Care Fonds van Think-Pink, dat lotgenoten een zorgeloos moment bezorgt, in en buiten borstklinieken."











(VDT)