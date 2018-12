Lifetime Achievement voor Paul Kempeneers Christian Hennuy

15 december 2018

Dr Paul Kempeneers kreeg de Lifetime Achievement Prijs 2018 van de cultuurraad, voor zijn ettelijke publicaties. Deze prijs wordt maar eenmaal toegekend aan dezelfde persoon. Kempeneers legde zich vooral toe op de geschiedenis van Tienen en de toponymie van de gemeenten uit de regio oostelijk Brabant, maar ging ook ver daarbuiten, o.a. door onderzoek over de Vlaamse waternamen van Maaseik tot Zeebrugge. Hij heeft ettelijke publicaties op zijn naam staan vooral over plaatsnaamkunde in de brede regio, met nog heel recent een publicatie over de plaatsnamen van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg, en van Waasmont.