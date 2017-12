Lichtfeest in VOC 02u26 0

De Tiense Vrijzinnige Kring organiseert vandaag een Lichtfeest in het VOC, in de Donystraat 14. Iedereen is er vanaf 14 uur welkom voor spelletjes en grime. Om 15 uur volgt een optreden door Hikke Takke Toe. Afsluiten wordt er gedaan met pannenkoeken. Reserveren kan via 016/76.83.43. (HCH)