Lichtfeest in het VOC Christian Hennuy

26 december 2018

Op zaterdag 29 december vanaf 14 uur organiseert de Tiense Vrijzinnige Kring een ‘Lichtfeest’ in het VOC aan de Donystraat 14. Om 14 uur zijn er spelletjes en grime, om 15 uur de voorstelling ‘Kleine Held’ door theater Propo, en om 16 uur een lekkere afsluiter met pannenkoeken en een feestdrankje. Deelname is gratis maar inschrijving wordt gevraagd: Tvk.vzw@scarlet.be of 0472/78.30.09