Lezing “Van de Russische revolutie tot 'Tsaar Poetin‘” Christian Hennuy

20 februari 2019

13u43 0

Op donderdag 21 februari van 19.45 uur tot 22 uur is er in het Lokaal Dienstencentrum aan de Veldbornstraat 26 in Tienen de lezing “Van de Russische revolutie tot ‘Tsaar Poetin’”, in een organisatie van Markant Tienen. Kunsthistorica en sociologe Alisa Schieman-Simtchera, zelf Russische, werpt een blik in het Rusland van vandaag tegen de achtergrond van de woelige gebeurtenissen van 1917. Of hoe het verleden altijd ingrijpt in het heden. Toegang 20 euro. Info en reserveren: http://www.markanttienen.be of markanttienen@hotmail.com