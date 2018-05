Lezing Tiny Houses in Pand 10 24 mei 2018

Vrijdag 25 mei nodigt opgewekTienen je in Pand 10 vanaf 20 uur uit voor de lezing 'Tiny Houses, klein maar fijn wonen' door architect Stein Meulenijzer. In deze sessie laat hij zien hoe het mogelijk is om op 25 vierkante meter te leven. Wat betekent klein wonen? Welke luxe moet je daarvoor opofferen? Wat krijg je daarvoor terug? Maak kennis met voorbeelden van woningen, gebruikte materialen en bouwmethodes. Daarnaast verneem je de mogelijkheden in Vlaanderen. De lezing is gratis. Inschrijven is niet nodig. (VDT)