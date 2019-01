Lezing over valleisystemen Christian Hennuy

23 januari 2019

14u14

Natuurpunt Oost-Brabant en Velpe-Mene organiseren op donderdag 31 januari om 20 uur in het Natuur.huis De Gors aan de Metselstraat 75 in Vissenaken, een lezing over robuuste valleisystemen. Het gaat om een reeks van lezingen in het kader van de campagne van Natuurpunt Oost-Brabant. Op 31 januari gaat het om de lezing ‘Velpe en Complex Aronst Hoek (Gete en Melsterbeek)’? Sprekers zijn Jorg Lambrechts voor de Velpe, en Pieter Abts over Aronst Hoek. Info: 0476/77.70.37, of natuurpunt@velpe-mene.be