Lezing over plaatselijke dialecten 07 september 2018

02u27 0

André Moreau en medewerkers organiseren met de regelmaat van een klok spreeknamiddagen. Zopas kwam Christian Hennuy spreken over het Hoegaardse en het Tiense dialect.





De deelnemers konden zelf vaststellen dat het enige verschil in feite soms de uitspraak is, maar dat beiden behoren tot het Getelands, een overgangsfase tussen het Brabants en het Limburgs. André Moreau: "Voor ons blijft het belangrijk culturele activiteiten te kunnen brengen". De volgende lezing vindt plaats op woensdag 5 december. Een afgevaardigde van Artsen Zonder Grenzen komt er de werking van die organisatie uitleggen.





(VDT)