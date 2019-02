Lezing over pesten Christian Hennuy

23 februari 2019

11u03 0

Het Huis van het Kind Tienen organiseert op dinsdag 26 februari van 20 tot 22 uur in het Sociaal Huis aan de Kabbeekvest 110 in Tienen de lezing ‘Pesten: hoe herken je het en hoe ga je ermee om?’ In de lezing, gegeven door ZITDAZO wordt het begrip pesten op een correcte en concrete manier toegelicht. Wat is pesten juist, wat zijn de rollen binnen een pestverhaal, wat zijn de gevolgen en wat zijn de signalen waardoor we pesten sneller kunnen traceren? In het kader van preventie zitten er ook handvatten in de lezing verweven zodat om samen de strijd tegen pesten te voeren. De lezing is bedoeld voor ouders van alle schoolgaande kinderen, zelfs al vanaf de kleuterklas. Toegang gratis. Info en reservatie: 016/80.11.63, of info@huisvanhetkind.tienen.be