Lezing over oorlogsdrama Christian Hennuy

15 maart 2019

OpgewekTienen organiseert op vrijdag 22 maart van 20 tot 22 uur in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen de auteurlezing ‘De tragedie van Swerthout-Wittebeek’. De Tragedie van Swerthout-Wittebeek is een historische roman over WO II die gebaseerd is op het waargebeurde oorlogsdrama van Meensel-Kiezegem.

Toen Karolien Joossens hier voor het eerst over hoorde, liet het verhaal haar niet meer los. Ze sprak met getuigen en nabestaanden, verzamelde informatie, en schreef deze roman in een poging om het gebeuren te duiden en te begrijpen. Met dit boek hoopt ze mee de herinnering aan het historische drama levend te houden. Karolien Joossens geeft aan de hand van foto’s en feiten een lezing over hoe, waarom en met welk doel de roman is geschreven. Ze zal ook enkele fragmenten voorlezen. Het oorlogsdrama in het kort: in de zomer 1944 wordt Adolf, zoon van de welvarende en collaborerende familie Creemers uit Swerthout, neergeschoten door het verzet. Uit wraak voor zijn dood weet zijn familie met behulp van zowel Duitsers als Vlamingen twee razzia’s te organiseren, waarbij nagenoeg de hele mannelijke bevolking van Swerthout-Wittebeek opgepakt wordt. Slechts acht gevangenen zullen na de oorlog levend terugkeren uit de concentratiekampen. Gratis toegang.