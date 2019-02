Lezing over Koloniaal Congo Christian Hennuy

22 februari 2019

10u56 0

De Tiense Vrijzinnige Kring organiseert op dinsdag 26 februari om 20 uur in CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen een lezing ‘Koloniaal Congo 1908-1960’ door Guy Vanthemsche. Guy Vanthemsche is doctor in de geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert onder meer de vakken ‘Geschiedenis van België’ en ‘Inleiding tot de hedendaagse geschiedenis’. In zijn lezing brengt hij een stukje Belgische wereldgeschiedenis terug tot leven met een algemeen overzicht van de handel en wandel in onze voormalige kolonie in hartje Afrika. Toegang 3 euro, drankje na de lezing inbegrepen.