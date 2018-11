Lezing over DOVO bij TVK Christian Hennuy

13 november 2018

10u26 0

Op maandag 19 november organiseert de Tiense Vrijzinnige Kring (TVK) een lezing over DOVO.

Op maandag 19 november om 20 uur geeft Koen Costens van Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, een lezing in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum aan de Donystraat 14 in Tienen. ‘Knippen we de rode of de groene draad? Wie zijn die mannen en vrouwen? Wanneer worden ze ingezet? Hoelang duurt hun opleiding? Is het echt zo gevaarlijk...? ‘, zijn enkele van de vragen die beantwoord worden. Toegang 3 euro.