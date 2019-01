Lezing over 'Boullionblokjes van het leven' Christian Hennuy

31 januari 2019

Carine Schelkens was 27 toen ze in 1989 de diagnose MS kreeg. Schrijven werd voor haar een uitlaatklep. De evolutie schreef ze neer in columns, die werden gebundeld in het boek ‘Bouillonblokjes van het leven’. Op zaterdag 2 februari brengt ze hierover een lezing van 14 uur tot 16.30 uur in vergaderlokaal 1 van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Na de lezing is een bezoek mogelijk aan de fotoreportage ‘1.000 gezichten van MS’ eveneens in de Kruisboog. Organisatie: comité Oost-Brabant van MS-Liga. Info en reservatie : 016/82.13.15 of Holsbeek@skynet.be