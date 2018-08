Lezing over Beatrijs 21 augustus 2018

02u24 0

Op woensdag 22 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur houdt Marina Gelaude een lezing : 'Beatrijs van Tienen en haar Van Seven Manieren van Heiliger Minnen', in de Sint-Germanuskerk. In augustus 2018 is het exact 750 jaar geleden dat de mystica Beatrijs van Tienen, beter bekend als Beatrijs van Nazareth, stierf. Tijdens haar kloosterleven kreeg ze visioenen waarin ze tot een steeds dieper contact met God kwam. Beatrijs is in haar geboortestad Tienen nog visueel aanwezig in twee glasramen van de Sint-Germanuskerk. (HCH)