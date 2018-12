Lezing over Artsen zonder Grenzen Christian Hennuy

07 december 2018

André Moreau en de vereniging VSD-werken vzw organiseerden in het Democratenhuis een spreeknamiddag over de werking van Artsen zonder Grenzen. Arts Cecile van de Konijnenburg vertelde over haar ervaringen bij de verschillende missies die ze bij Artsen zonder Grenzen al achter de rug heeft. Ze had achtereenvolgens opdrachten in de Democratische Republiek Congo, Biafra, Nepal, Zuid-Soudan, Afghanistan en Griekenland. “Belangrijk was steeds rekening te houden met de verschillende culturen en je steeds neutraal op te stellen, en nooit aan politiek te doen.”