Lezing met Toni Coppers

17 januari 2019

Toni Coppers, de bekende thrillerschrijver, die nog even in Tienen woonde, vertelt graag over het schrijversvak, op zondag 20 januari van 10 uur tot 13 uur in LDC Sint Alexius, aan de Veldbornstraat 26. Hij leest afwisselend voor uit eigen werk en vertelt anekdotes uit zijn heden en verleden die hem gemaakt hebben tot wie hij is. Een auteurslezing die meer voelt als een paar gezellige uren met een warm gesprek. Er worden ook koffie, koek, aperitief en hapjes voorzien. Organisatie: Davidsfonds Tienen i.s.m. het Vlaams Fonds voor de Letteren. Deelname 22 euro. Info: 0476/48.82.05