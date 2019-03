Lezing Koen Geens over erfrecht vdt

05 maart 2019

Maandag 11 maart geeft minister Koen Geens (CD&V) een lezing over erfrecht om 15 uur in de ontmoetingsruimte van het lokaal dienstencentrum op het Park Passionisten. Minister Geens vertelt wat er verandert volgens het nieuwe erfrecht. Je kan ook vragen stellen aan een notaris. Toegang is gratis. Inschrijven kan op het nummer 016/80.74.14 of via mail naar ldcpassionisten@fracarita.org.