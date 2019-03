Lezing 'Bestaat ET?' Christian Hennuy

29 maart 2019

Op maandag 1 april van 20 tot 21.30 uur organiseert UPV de lezing ‘Bestaat ET?’ door Dr Jean-Pierre De Greve, in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Bestaat ET? of leven wij alleen in het universum? In 2018 waren er 3891 bevestigde exoplaneten ; een 55-tal planeten worden beschouwd als potentieel bewoonbare planeten voor leven zoals wij dat kennen. Maar hoe goed is onze wetenschappelijke kennis van exoplaneten, van de mogelijke kansen op leven buiten de Aarde, en vooral, hoe snel groeit die kennis aan? Is contact mogelijk met leven buiten ons zonnestelsel? En hoe wordt er vandaag gespeurd naar leven buiten de Aarde? En als ET bestaat, hoe ziet die er dan uit? Toegang 5 euro.