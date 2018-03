Let's Gin 17 maart 2018

In samenwerking met The Belgian Gin Club, wordt op zaterdag 17 maart vanaf 19 uur 'Let's Gin' georganiseerd in de Koepel aan de Sint-Laurentiusstraat in Goetsenhoven. Dit allemaal ten voordele van GO! Basisschool De Suikerspin. Binnen Tienen wordt een taxidienst voorzien, voor wie een gin te veel zou op hebben. (HCH)