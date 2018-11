Let niet op de rommel Christian Hennuy

14 november 2018

Op vrijdagavond 16 november is er een optreden van Eva Doms in het Oude College aan de Broekstraat.

Eva Doms is actrice en ontdekte door haar deelname aan Belgium’s got talent dat het publiek enorm houdt van haar gave om herkenbare situaties met humor en gevoel aan te kaarten. De voorstelling ‘Let niet op de rommel’ vindt plaats in de kapel van het Oude College, op vrijdagavond 16 november. Men kan opteren voor Tapas en pinchos à volonté bij Pincho om nadien naar de voorstelling te gaan. Dit komt op 40 euro. Wie alleen de voorstelling wil meepikken betaalt 15 euro. Voor tickets en info: sarake43@icloud.com of 0496/79.91.72