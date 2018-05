Lessen dode hoek bij vrachtwagens 16 mei 2018

02u48 0

Om jonge fietsers en voetgangers attent te maken op de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens, organiseert de dienst preventie van de stad Tienen, samen met Colruyt en de lokale politie, deze week praktijklessen voor leerlingen van het vijfde jaar basisonderwijs.





De dode hoek is de ruimte rond een vrachtwagen waarbinnen voetgangers en fietsers onzichtbaar zijn voor de chauffeur. De jongeren leren hoe ze de dode hoeken van een vrachtwagen juist kunnen inschatten en het best kunnen ontwijken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een vrachtwagen van Colruyt. Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei vinden de praktijklessen plaats op de Grote Markt van Tienen. De dienst preventie stelt ook een didactische leskoffer ter beschikking van de leerkrachten. Het initiatief kadert in het netoverschrijdend schoolvervoerplan Tienen. (VDT)