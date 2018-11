Lesmarathon voor Rode Neuzendag Christian Hennuy

30 november 2018

17u25 0

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar Gezondheids- en Welzijnswetenschappen van de provinciale school PISO, organiseerden een 24 uren lesmarathon, ten voordele van Rode Neuzendag. De leerlingen haalden via sponsoring 550 euro bijeen voor de actie.

De meeste leerlingen uit die afdeling deden mee, een 20-tal in totaal. “Deze actie past in onze richting. Wij zorgen voor het welzijn van de mensen, vandaar dat onze afdeling het organiseerde. In onze school is het al de derde keer dat een lessenmarathon voor Rode Neuzen wordt georganiseerd”, aldus Seppe Martens. Astrid Menyhart en Juan Davilla vertelden over hun marathon. “We zijn vrijdagmorgen om 8.30 uur gestart met de gewone lessen tot 15.30 uur. Vanaf dan hebben we de dag verder gezet. Om 16.30 uur zijn we gestart met samen koken en uiteraard gaan we het samen ook opeten en opruimen”. Een uurtje verstoppertje spelen in de school , een kampvuur samen met enkele leerkrachten, Karaoke zingen en marshmallows eten . Daarna tot middernacht een dropping en nachtwandeling, in Tienen, samen met de leerkrachten. Om middernacht een uur L.O. op het programma om iedereen weer wakker te krijgen, en daarna tijd voor een nachtelijke snack. Daarop nog een fotoshoot, een schattenjacht, spelletjes zoals weerwolven en bobit, zumba en ochtendgym. Een gezamenlijk ontbijt en alles opruimen besluit de marathon.