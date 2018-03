Leren van de professionals op Heldenstieldag 22 maart 2018

Dat Heldenland naar Tienen komt, is geweten. In aanloop naar de plechtige opening van deze speeltuin naar het Martelarenplein, organiseert de jeugddienst een heleboel toffe activiteiten. Eentje ervan is de Heldenstieldag op zaterdag 24 maart.





"Die dag kunnen kinderen tussen 7 en 14 jaar zelf ontdekken hoe de professionele helden van Tienen elke dag het beste van zichzelf geven", zegt schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). "Zo kunnen ze leren van een brandweerman wat te doen bij brand, gluren onder de motorkap bij een garagist of het geheime recept ontfutselen van een echte kok."





Inschrijven kan vanaf nu via www.tienen.be/jeugdactiviteiten. (VDT)