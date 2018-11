Leo Club met tweede concert Scala Christian Hennuy

21 november 2018

In het midden van de Warmste Week komt het koor Scala naar Tienen, om een benefietconcert te geven, ten voordele van Huize Levenslust vzw, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Orsmaal, in een organisatie van Leo Club Tienen. Het geplande avondconcert op zaterdag 22 december is uitverkocht en er wordt een bijkomend namiddagconcert ingepland.

Het gaat steeds meer richting Kerstmis en dus ook de Warmste Week van Studio Brussel. Tijdens deze periode zetten honderden verenigingen en vrijwilligers zich in om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo ook Leo Club Tienen. “Meer bepaald organiseren we op 22 december een benefietconcert met het koor Scala & Kolacny Brothers in zaal Manège in Tienen. De opbrengst van dit concert gaat integraal naar de werking van Huize Levenslust vzw, een organisatie die plaats biedt aan twaalf kinderen tussen 0 en 18 jaar die door bepaalde omstandigheden niet bij hun ouders kunnen opgroeien. We zijn blij dat ons avondconcert uitverkocht is en dat we meteen een tweede concert kunnen plannen”, aldus Vincent Steels, ondervoorzitter van Leo Club Tienen. “We zijn net terug van drie succesvolle weken in Duitsland met vele uitverkochte zalen. We hebben die optredens ginder eigenlijk een beetje ‘gebruikt’ om de Duitse variant van onze Meisjesnamen-tournee die nu doorheen Vlaanderen trekt uit te testen. Nu al zijn voor november 2019 een twintigtal nieuwe Duitse steden vastgelegd voor Mädchennamen Tour. Maar nu dus eerst Tienen. Het enthousiasme van die jonge organisatoren van Leo Club, het Goede Doel waarvoor wij spelen, en uiteraard de charme van een ‘bijna thuismatch’ in de Warmste Week, gaan er voor zorgen dat wij daar een soort ‘Best Of Scala’ gaan brengen. We treden op in onze grootste bezetting. Sowieso brengen de zangeressen hun gekende ‘Scala klassiekers’, die emotionele versies en herbewerkingen van de gekende wereldhits, en dit in ‘typische Scalastijl’. Daarnaast zal Scala zoals steeds ook origineel en eigen geschreven werk brengen, naast het allerbeste uit de Meisjesnamen Tournee, “ aldus Steven Kolacny. Info: leoclubtienen.be