Lentekriebels in de kleerkast Christian Hennuy

14 maart 2019

14u57 0

OpgewekTienen organiseert op zaterdag 16 maart van 16 tot 20 uur een kledingruilmarkt ‘Lentekriebels in de kleerkast’, in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen. De komst van de lente vraagt om een ‘update’ van de kleerkast. Foute (solden-)koopjes, te groot of te klein geworden kleding, niet-meer-je-ding-kleding of accessoires: kom ze ruilen tijdens de kledingruilmarkt. Per geschonken stuk ontvangt de deelnemer één of meerdere jetons waarmee ‘betaald’ kan worden. Naargelang de waarde van de kledingstukken krijgt men meer jetons. Zonder jetons betalen kan ook, door 1 euro per ontbrekende jeton te geven. Kleding, schoenen, accessoires en juwelen worden geruild. De kleding dient gewassen te zijn. Kleren met vlekken, gescheurde, versleten kledij komen niet in aanmerking. Ondergoed en badkledij hoort er niet bij. Alle geschonken, maar niet geruilde kledij wordt afgestaan aan Kringwinkel Hageland.