Lentefeest bij TVK

24 maart 2019

Een 45-tal kinderen van Tienen en aangrenzende gemeenten vierden bij de Tiense Vrijzinnige Kring hun Lentefeest. Het ging om kinderen van het eerste leerjaar, 6 of 7 jaar oud. Voorzitter Georges Baeten: “We organiseren dit Lentefeest nu al een 10-tal jaren, de laatste jaren steeds in zaal Manège. Hier wordt door de kinderen de overstap naar de grote school gevierd. Het is ook voor het eerst dat ze in contact komen met een levensbeschouwelijk vak”. Het Lentefeest waarbij de kinderen voor de 450 aanwezigen een show brachten werd georganiseerd i.s.m. de leraren Moraal en het Huis van de Mens. In mei volgt bij TVK nog het Feest van de Vrijzinnige Jeugd voor de 12-jarigen dat aan de 45ste editie toe is.