Lenteconcert voor ‘t Prieeltje Christian Hennuy

07 maart 2019

Op woensdag 13 maart organiseert de 1e Wing van Beauvechain, peter van ’t Prieeltje, een lenteconcert ten voordele van ’t Prieeltje in Hakendover. ’t Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor (nog) niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Het belooft op 13 maart een spetterende voorstelling te worden van The Royal Band of the Belgian Air Force onder leiding van de Matty Cilissen. Het concert vangt aan om 20 uur in zaal Manège aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Tickets kosten 12 euro, drankje inbegrepen, en zijn te verkrijgen in ’t Prieeltje aan de Hollestraat 2 in Hakendover of via 02/44.25.279. Info: www.airforceband.be