19 februari 2019

Op woensdag 20 februari van 19 tot 22 uur is er bij Dragon Roast, aan de Kleine Bergstraat 19 in Tienen een workshop ‘drie lekkere taartjes leren maken’. In deze bakworkshop leert de deelnemer een lekkere, allround taartendeeg maken. De vulling maken voor een kriekentaart, gesloten appeltaart en een kaastaart met een twist wordt aangeleerd. Met het taartenrecept kan men thuis nog tal van andere taarten maken of de heerlijke Tiense Tattepoemen. De taartjes, die Ann op voorhand klaarmaakte, worden geproefd bij een lekkere koffie, thee of drankje van Jos en Joëlle van Dragon Roast. Achteraf kan men zijn zelfgemaakte taartjes meenemen. Ook beginners zijn welkom. Meebrengen: schort, keukenhanddoek, schrijfgerief en een doos om de taartjes mee naar huis te nemen. Deelname 45 euro. Info en reserveren: info@annkoekepan.be