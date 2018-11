Lek in riolering zorgt voor groot gat onder wegdek Veemarkt Parking tijdelijk enkel toegankelijk via Grote Bergstraat vanessa dekeyzer

13 november 2018

17u17 0 Tienen Op de Veemarkt is een grote holte onder het wegdek ontdekt. Onderzoek door Infrax wees uit dat het gaat om een lek in een rioolbuis van Grès, waardoor aarde weggespoeld is. “Vandaag wordt de werkput groter gemaakt omdat de zijwanden van de put moeten kunnen gestut worden”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De rioolbuis wordt vervangen, waarna de put, normaal maandagavond, terug toegelegd kan worden.”

Het gat is gelegen net tegenover kledingzaak De Gouden Schaar. “Het was onze medewerkster Bernadette die vastgesteld had dat er een kei uit het wegdek was verdwenen”, vertelt zaakvoerder Bart Debbaut. “Dat is nogal een gevaarlijke situatie, zeker ’s avonds. Als een passant het gaatje niet ziet, kan die zich ernstig verwonden. Bernadette verwittigde ons snel van het probleem en wij hebben daarop meteen de stadsdiensten gebeld. Op dat moment kwam er al een technische ploeg ter plaatse. Blijkbaar hadden ook anderen hun verantwoordelijkheid genomen en de stadsdiensten op de hoogte gebracht.”

De kei bleek in een groter gat te zijn gevallen, dat ontstaan is door een gebroken rioleringsbuis. Door die breuk lekte er water onder het wegdek, wat een grondverzakking veroorzaakt heeft. “Gelukkig dat het gat tijdig ontdekt is”, zegt Bart Debbaut. “Ik ben technisch misschien onvoldoende onderlegd om het echte gevaar te kunnen inschatten, maar naar mijn mening zou het niet onmogelijk zijn geweest dat het wegdek vroeg of laat zou bezwijken onder het gewicht van een voorbijrijdende wagen.”

Het verkeer op de markt ondervond nog niet al te veel hinder. Via de parking op het plein kon je makkelijk de markt op en af rijden. Maar morgen wordt het onderzoek verder gezet en wordt het gat dus nog groter gemaakt. “De Veemarktparking is tijdelijk niet bereikbaar via de Beauduinstraat. Je kan de parking vlot bereiken via de Grote Bergstraat. Alles wordt in het werk gesteld om dit lek snel te herstellen”, belooft burgemeester Partyka.