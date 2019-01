Legofun in de Manege Christian Hennuy

04 januari 2019

Goed nieuws voor Legofans, want op zaterdag 12 en zondag 13 januari komt ‘Kicks & Bricks’ naar de Manege in Tienen. De Overpelt Lego Builders Club stelt er, met ondersteuning van de Tiense jeugddienst, haar Legocreaties tentoon.

OLBC Belgium Overpelt is een erkende Legobouwclub in België. Met de ondersteuning van de jeugddienst Tienen organiseert de club tijdens het tweede weekend van januari ‘Kicks & Bricks’ in de Manege, een waar paradijs voor iedere liefhebber van Lego. Tijdens de beurs komen tal van thema’s aan bod zoals Star Wars, Friends, Minecraft en Technic. Er wordt tevens bouwanimatie voorzien. Er wordt een tweedehandsverkoop georganiseerd, men kan er gamen en er zijn prijzenpakketten te winnen. Voor de Legoliefhebber een niet te missen event. Legofun, aan de Manege, Sint-Jorisplein 25, is open op zaterdag 12 januari van 10 tot 18 uur en op zondag 13 januari van 10 tot 17 uur. Toegang 3 euro.